Участница акции «Он нам не царь» добилась материальной компенсации за необоснованное уголовное преследование

Жительница Челябинска добилась материальной компенсации за необоснованное уголовное преследование: женщину обвиняли в хулиганстве во время акции «Он нам не царь».

Как уже сообщал «Новый День», всероссийская акция была инициирована Алексеем Навальным в мае 2018 года и приурочена к инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок.

В Челябинске акция состоялась 5 мая: горожане собрались в центре и направились к Алому Полю. Полиция перекрыла пешеходный переход, чтобы не пустить участников акции в сквер, но толпа митингующих прорвала цепь силовиков. Часть активистов была задержана. Среди них оказались 43-летняя Оксана Еремина и 26-летний Юрий Вашурин. Их обвинили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору).

В обвинительном заключении говорилось, что они «…грубо, дерзко и цинично… начали активное движение вперед…» Обвинение запросило для каждого по 3,5 года колонии.

Однако суд постановил оправдать фигурантов дела с правом на реабилитацию. Прокуратура с такой позицией не согласилась. В апелляционном представлении гособвинение назвало приговор «несправедливым» и указала, что суд «не дал оценку показаниям» свидетелей, «доводы которых свидетельствуют о призыве Вашурина и Ереминой на массовое нарушение общественного порядка».

Надзорное ведомство просило суд отменить оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Но областной суд в марте 2021 года прокуратуре отказал.

А сегодня Центральтный районный суд Челябинска удовлетворил иск Оксаны Ереминой о компенсации за морально-нравственные страдания.

По словам адвоката Андрея Лепехина, его клиентка около двух лет не могла свободно передвигаться, так как находилась под подпиской о невыезде, у нее проводился обыск, ее вызывали на очные ставки – все это она тяжело переживала. Иск был выдвинут на 1 млн рублей, однако суд удовлетворил его частично: Министерству финансов России и управлению Федерального казначейства по Челябинской области придется заплатить Ереминой 250 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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