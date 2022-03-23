Аналитики оценили роль российских ресурсов на мировых сырьевых рынках

В связи с событиями на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного периода времени. Об этом заявил вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос Хурадо.

Как уже сообщал «Новый День», инфляция в зоне евро уже выросла до рекордных показателей. В феврале рост цен в годовом выражении составил 5,9%, что стало абсолютным максимумом с момента полноценного введения единой европейской валюты в 2002 году. В марте инфляция ускорилась, в том числе и из-за санкций, введенных в отношении России и зеркальных мер со стороны РФ.

В Контрольно-счетной палате Челябинской области попробовали разобраться, где инфляционные процессы за границей оправданы, а где имеют спекулятивный характер.

«Для того, чтобы это выяснить, нужно посмотреть, по какой товарной номенклатуре наша страна занимает значительную долю в мировом товарообороте, – отметили в ведомстве. – Кроме этого, важно выяснить, существуют ли у Европы и США альтернативные источники удовлетворения потребностей в товарах, ввоз которых из нашей страны ограничивается».

Калийные удобрения

Доля России в поставках удобрений в Европу составляет 25%. Аналогичный сегмент страна занимает и на рынке Бразилии. Судя по информации СМИ, запасы у фермеров есть примерно до осени. Можно предположить, что объемы посевов будут сокращаться из-за нехватки удобрений, а цены на удобрения вероятно покажут еще более уверенный рост.

Газ

Основным покупателем являются страны ЕС: доля российского газа на рынке Евросоюза в 2019 составляла 45%. Лидер потребления – Германия, на которую приходится больше 20% всего экспорта из РФ. Остановка экспорта газа ведет к проблемам с отоплением, с производством электроэнергии (значительная часть электрогенерации работает на газе). Соответственно, промышленное производство, особенно энергоемкое (производство удобрений, алюминия, стали) станет дороже. В данный момент поставки газа в Европу продолжаются в прежних объемах, в том числе и через ГТС Украины.

Нефть

Крупнейшим покупателем российской сырой нефти является Китай. По мнению аналитиков, поставки туда сохранятся и увеличатся по мере решения логистических проблем.

Второй большой покупатель – Евросоюз, на чью долю приходилось 47% экспорта из РФ. В случае остановки импорта нефти из России, возникнет дефицит бензина, авиакеросина, продуктов нефтехимической отрасли.

Пшеница

Вместе Россия и Украина занимают 30% мировой торговли зерновыми, критическая зависимость у стран Ближнего Востока. В мире уже выросли цены на пшеницу, а страны Ближнего Востока будут учитывать фактор продовольствия при принятии решений о присоединении или неприсоединении к санкциям.

Проблемы с зерновыми отмечаются и внутри России: губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион обеспечивает только половину своей потребности в зерне. Вместе с тем, только за прошлую неделю цены на российскую пшеницу в среднем увеличились на 525-550 рублей – до 16,15 тысячи рублей за тонну.

Уголь

На долю России приходится 40% поставок угля в Европу, при этом в общем объеме российского экспорта европейские потребители получают менее 25%. Основные потребителями являются Китай и другие страны азиатско-тихоокеанского региона.

Европа может переориентироваться на импорт из Австралии или Индонезии, но пока будет идти перестройка цепочек поставок, нехватка угля подстегнет цены на электроэнергию в Европе, а также цены на сталь.

Любопытно, что ограничения на поставки металлов – палладия, никеля, платины, алюминия пока не обсуждаются. «Вероятно, из-за критичности каждого для всей мировой экономики», – предполагают аналитики КСП. И делают общий вывод: «Чем объемнее будут ограничения со стороны ЕС и США на экспорт Россией сырья, тем устойчивее будет импульс мировой инфляции по товарам конечного потребления практически во всех странах».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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