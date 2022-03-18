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Пятница, 18 марта 2022, 10:52 мск

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Рост цен в Европе стал рекордным за всю историю евро

Инфляция в зоне евро выросла до рекордных показателей. В феврале рост цен в годовом выражении составил 5,9%, что стало абсолютным рекордом с момента полноценного введения единой европейской валюты в 2002 году. Об этом говорится на сайте Евростата.

В январе инфляция в зоне евро была 5,1%. В Европейском союзе – 5,6% в январе и 6,2% в феврале. Самые высокие показатели по инфляции зарегистрированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10%).

По мнению специалистов Евростата, наибольший вклад в рост цен внес рост стоимости энергоресурсов. В феврале цены на них взлетели на 3,12%.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Евросоюз сталкивается со значительными проблемами из-за блокирования поставок продовольствия из Украины. «Украина – это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», – сказал Войцеховский. Кроме того, поставляет Украина и существенные объемы кормов для сельскохозяйственных животных.

О продовольственном кризисе также говорил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он кроме прочего обратил внимание и на то, что крупными экспортерами пшеницы в Евросоюз является не только Украина, но и Россия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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