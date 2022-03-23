В России начали предлагать туры за границу для оформления банковских карт

Жителям России начали предлагать «карточные туры» в страны ближнего зарубежья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная цель такой поездки – оформить банковскую карту, действующую за границами России. Стоимость пары-тройки дней, необходимых для оформления соответствующих документов, составляет пару-тройку десятков тысяч рублей.

За эти деньги турагент встретит в аэропорту, разместит в отеле, сопроводит в банк, поможет с предварительной подготовкой документов. Кроме того, в стоимость входят услуги курьера и медстраховка.

Организаторы уверяют, что полученные таким образом карты принимаются к оплате в любых банках мира, ими можно оплачивать покупки оффлайн и онлайн, есть поддержка на русском языке.

Наиболее востребованы такие туры в Москве, Казани, Екатеринбурге, Уфе, пишет telegram-канал Baza.

Правда, за дорогу туда и обратно надо заплатить отдельно. И если перелет из Москвы сопоставим со стоимостью самого тура, то дорога из регионов обходится раза в 2 дороже.

Москва, Софья Артемьева

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