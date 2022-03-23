На Южном Урале закрывают четыре районных суда

В Челябинской области станет на четыре суда меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет Законодательного собрания Челябинской области поддержал законопроект об упразднении четырех районных судов в регионе.

Согласно документу, Чесменский, Нагайбакский, Брединский и Троицкий районные суды будут расформированы. Вместо них авторы законопроекта предлагают оставить в муниципалитетах судебные присутствия. Одновременно на эти районы будет распространена юрисдикция Варненского, Верхнеуральского, Карталинского районных и Троицкого городского судов соответственно.

Причиной упразднения назвали продолжающееся снижение на суды нагрузки, которая и сейчас не дотягивает до средней по региону, а также сложности их функционирования из-за небольшого штата: в каждом из них работает всего по три человека, и, например, выполнить требование апелляционной инстанции о рассмотрении дела новым составом судей физически невозможно.

Ранее аналогичным образом в Челябинской области были упразднены Кизильский, Нязепетровский и Карабашский суды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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