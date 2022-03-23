Муниципалитеты Коркинского района теряют самостоятельность

В Челябинской области сделан предпоследний шаг к объединению всех муниципалитетов Коркинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, парламентский комитет по законодательству одобрил проекты нормативных правовых актов, касающихся преобразования Коркинского района в Коркинский муниципальный округ.

Документы предполагают объединение Коркинского, Первомайского и Розинского городских поселений и создание Коркинского муниципального округа с административным центром в городе Коркино. В округ так же войдут деревни Дубровка и Шумаки, поселки Дубровка Челябинская и Саксан.

«У нас в области это первый опыт, когда мы начинаем отрабатывать систему преобразования муниципальных районов в муниципальные округа с одноуровневой системой власти. То есть в дальнейшем будет образована централизованная администрация муниципального округа с представительствами в поселениях. Диктуются преобразования необходимостью более оперативного решения вопросов местного значения, экономного использования бюджетных средств, сохранением для граждан доступности органов власти. В некоторых регионах, в частности в Свердловской области, подобная система уже работает. Пермская область также перевела несколько районов на одноуровневую систему», – заявил один из депутатов регионального парламента.

Впрочем, власти Коркинского района, на протяжении нескольких лет пытавшиеся подчинить себе независимые муниципальные образования (о слиянии заговорили еще летом 2019 года), не скрывают: одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.

«Они имеют возможность проводить свой политический курс, организовывать очаги нестабильности и некоторых народных волнений», – заявила представлявшая законопроекты замглавы Коркинского района по правовым вопросам Юлия Кияткина.

И действительно, проект долгое время буксовал, а поначалу встретил категорическое сопротивление со стороны советов депутатов Первомайского и Розы. В последней противостояние между районными и поселковыми властями и вовсе закончилось самороспуском совета депутатов в конце 2019 года.

Теперь же проект удачно вписался в рамки анонсированной федеральным центром реформы местного самоуправления, ставящей задачу укрупнения территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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