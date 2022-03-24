Третий по счету ритейлер заморозил цены на бытовую технику

«Ситилинк» заморозил цены на цифровую и бытовую технику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС России пот Челябинской области, «Ситилинк» заморозил цены на 450 позиций из своего ассортимента.

В этот перечень вошли товары 15 брендов из разных категорий: цифровая техника (планшеты, сотовые телефоны, наушники), холодильники, духовые шкафы, газовые и электрические плиты, мелкая бытовая техника (микроволновки, мультиварки, блендеры, мясорубки, хлебопечки, электрочайники), хозтовары (гладильные доски, сковороды, посуда) и другие.

«Цены зафиксированы на уровне начала февраля 2022 года. Ассортимент по февральским ценам можно купить и в офлайн-, и в онлайн-магазинах сети», – уточнили в надзорном ведомстве.

Интересно, что такое решение представители сети приняли после активных консультаций с антимонопольщиками, а также на фоне экспертных аналитических отчетов, засвидетельствовавших, что, несмотря на видимый ажиотаж на рынке в конце февраля – начале марта, число покупок в категориях электроники и бытовой техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось.

Ранее и заморозке цен заявили в группе «М.Видео-Эльдорадо» и компании «Технопарк-Центр».

Челябинск, Виктор Елисеев

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