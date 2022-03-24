В Челябинске возбудили дело по уличной звуковой рекламе

Челябинское управление ФАС России возбудило дело по уличной звуковой рекламе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, распространение информации о распродаже верхней одежды через громкоговоритель было зафиксировано на улице Молодогвардейцев.

«С августа 2021 года запрещено распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений», – напомнили в УФАС. И отметили, что горожане сообщали о подобной рекламе и в других районах городах.

И действительно, в феврале на надоедливую рекламу жаловались жильцы улицы Сони Кривой – там громкоговоритель установили прямо под окнами многоквартирных домов и обитатели многоэтажек на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Только тогда официальные ведомства на рекламу не реагировали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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