У южноуральцев осталось несколько недель, чтобы оформить налоговые вычеты

У южноуральцев осталось менее полутора месяцев, чтобы оформить налоговые вычеты.

Как уже сообщал «Новый День», федеральная налоговая служба России сократила срок проверки деклараций граждан для получения налоговых вычетов почти в 3 раза – до 15 дней. До 4 мая идет декларационная кампания, в ходе которой жители России могут вернуть часть удержанного налога на доходы физических лиц за 2021 год.

«Налоговый вычет – это часть от суммы налогов, уплаченных за последние 3 года, которые можно вернуть, – напомнили в Контрольно-счетной палате Челябинской области. – Общий размер возвращаемых средств не может превышать сумму уплаченных ранее налогов. Поэтому важно, чтобы доходы были «белыми».

Какие бывают вычеты:

– стандартные: инвалидам, чернобыльцам уменьшают НДФЛ небольшими долями в течение года; родителям детей до 18 лет или студентов до 21 года ежегодно на работе должен оформляться вычет до 4,7 тысяч рублей на каждого ребенка;

– вычет при наличии индивидуального инвестиционного счета – возможная сумма к возврату до 52 тысяч рублей;

– профессиональные: вычеты для тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера – до 30% от полученных доходов;

– инвестиционные: вычеты для людей, которые получают доходы от продажи ценных бумаг – сумма возможного возврата до 390 тысяч рублей за каждый год владения ценными бумагами;

– социальные: вычеты за оплату лечения, физкультурно-оздоровительных услуг и обучение – возможная сумма к возврату до 15,6 тысяч рублей по каждому направлению;

– имущественные: вычет за покупку жилой недвижимости и погашенные проценты по ипотеке – возможная сумма к возврату до 260 тысяч рублей от стоимости покупки без кредита и до 390 тысяч рублей по ипотеке.

Для получения налогового вычета надо обратиться в налоговую с заявлением, либо подать его онлайн и направить справку 2-НДФЛ, а также все подтверждающие документы о понесенных затратах с заполнением 3-НДФЛ.

Если после проверки декларации вычеты будут одобрены, сумма возврата придет на карточку, либо через работодателя, который какое-то время сможет не удерживать НДФЛ – соответственно, заработная плата, поступающая на карточку, будет больше.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»