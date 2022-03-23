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Среда, 23 марта 2022, 10:28 мск

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ФНС сократила сроки предоставления налоговых вычетов для россиян

Федеральная налоговая служба России сократила срок проверки деклараций граждан для получения налоговых вычетов до 15 дней. Эта мера призвана ускорить возврат налогов россиянам.

Руководство ФНС разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, подаваемых для получения налоговых вычетов, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Новшество касается социальных и имущественных вычетов. Ранее на проверки по социальным вычетам отводилось три месяца, и еще месяц давался на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая прошлого года на проверку давался один месяц, еще 15 дней – на зачисление средств.

В ФНС подтвердили информацию о том, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, но с учетом загрузки сотрудников налоговых органов. При этом в ведомстве не обозначили конкретных параметров сроков.

«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», – заявили в налоговой службе.

Как отметил один из источников издания, ускорение проверок носит социальное предназначение: граждане более оперативно получат возвраты по налогам, что актуально в условиях санкций, введеных Западом против России в ответ на спецоперацию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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