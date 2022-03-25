Apple пытается нанести удар по общественному транспорту в регионах России

Компания Apple заблокировала карты «Мир» в своей системе мобильных платежей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 марта в Apple Pay перестали загружаться новые карты, а минувшей ночью держатели уже внесенных в систему карт «Мир» получили сообщения, что больше не могут пользоваться Apple Pay.

Аналогичная рассылка была сделана клиентами не только «Сбербанка», но ВБРР, «Тинькофф» и других. Сегодня обладатели iPhone подтверждают: расплатиться картой через телефон или часы, действительно, нельзя.

Оператор системы «Мир» – Национальная система платежных карт – подтвердил проблемы с Apple Pay, подчеркнув, что на стороне НСПК все работает в штатном режиме.

Отключив карты «Мир» от системы бесконтактных платежей, Apple нанесла удар и общественному транспорту. Так, с целью популяризации и российских карт, и транспорта в регионах России уже несколько лет проводятся промоакции, в рамках которых при расчете картой «Мир» через мобильные платежные сервисы поездка обходится гораздо дешевле.

Например, в Челябинске при стоимости проезда 23 рубля пассажиры с картой «Мир» в смартфоне платят 17 рублей. Аналогичные акции действуют сегодня еще в 8 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. При этом многие жалуются, что Mir Pay в транспорте не работает. А система Google Pay перестала работать с любыми банковская картами еще в начале марта.

Люди возмущаются. В том же Челябинске промоакция накладывается на транспортную реформу, главная цель которой повысить интерес к общественному транспорту, а проблемы с оплатой лояльности горожан не способствуют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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