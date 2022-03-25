В России рухнул спрос на технику и товары повседневного спроса

В российских магазинах на смену ажиотажному спросу пришло резкое падение интереса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты зафиксировали существенные изменения спроса по целому ряду товаров. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» ср ссылкой на исследование First Data.

Так, в категории «Строительство и ремонт» наблюдается нормализация спроса. Например, количество проданной черепицы сократилось на 76%, профнастила на 84%, спрос на ламинат упал на 32%.

Похожая ситуация наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники. «Ажиотажный спрос на ноутбуки, холодильники, посудомоечные и стиральные машины удовлетворен, – пишут авторы канал. – Одновременно наблюдается резкий скачок цен на технику и электронику. В итоге спрос на ноутбуки упал на 71%, на посудомоечные машины – на 51%, на варочные панели, духовые шкафы и стиральные машины – более чем на 40%".

Что касается товаров повседневного спроса (FMCG), то и здесь замечено закономерное падение спроса на продукты питания с длительным сроком хранения (мясные консервы, крупы). После ажиотажа первых двух недель кризиса в последнюю неделю спрос на них упал на 44%. Другие бакалейные товары просели на 20−30%.

Иначе эксперты объясняют падение продаж средств женской гигиены (-177%) и подгузников (-48%). Здесь причина – во временном дефиците товаров на фоне резкого ажиотажа и сложностей с поставками.

Пока продолжает расти спрос на уходовую косметику, бытовую химию, средства для стирки и уборки. Но и здесь его темпы замедлились и ожидаемо будут падать в ближайшие недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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