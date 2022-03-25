В Челябинске стартовал суд над бывшим вице-мэром по строительству

В Челябинске начался суд над излишне отзывчивым заместителем главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 марта, Центральный районный суд Челябинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замглавы города по строительству Сергея Репринцева.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в сентябре 2019 года Репринцев, исполнявший в то время обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска, завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе.

В действительности никакого ТРК на участке не было. И чиновник мог бы в этом убедиться, если бы выехал на место или проверил документы у якобы построивших здание коммерсантов. Но так как попросил о визе бывший тогда главой Челябинска Евгений Тефтелев, давний коллега и руководитель Репринцева, делать этого чиновник не стал.

Подписанным проектом воспользовались арендовавшие землю бизнесмены, попытавшись оформить участок кадастровой стоимостью более 19 миллионов рублей в собственность, минуя конкурсные процедуры. Роль чиновника вскрылась в ходе расследования дела в отношении бывшего руководителя Челябинского областного фонда имущества Полины Морозовой и брата ее бывшего мужа Александра Графа, которые и пытались получить землю без торгов. В минувшем году суд признал их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы.

В феврале этого года уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра направили в суд. Сегодня, 25 марта, состоялось первое заседание по делу. В ходе него представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Сергей Репринцев заявил, что считает себя полностью невиновным.

После этого адвокат экс-чиновника попросил отложить заседание до 25 апреля, заявив, что не имел возможности в достаточной мере ознакомиться с материалами уголовного дела. Ходатайство защиты суд удовлетворил частично, назначив следующее заседание на 8 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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