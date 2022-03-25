Мэрия Челябинска отказалась создавать санитарно-защитную зону вокруг Успенского кладбища

Суд обязал челябинских чиновников разработать проект санитарно-защитной зоны вокруг Успенского кладбища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушение требований земельного, санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в действиях МКУ «Служба городских кладбищ» было обнаружено в ходе прокурорской проверки.

Именно на это учреждение возложены обязанности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Челябинска. При этом законодательство требует определить специальную территорию вокруг кладбищ, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами (санитарно-защитную зону).

Однако, как оказалось, для Успенского городского кладбища границы такой территории не только не согласованы – не разработано даже ее проекта.

В связи с этим прокурор Курчатовского района Челябинска обратился в суд с требованиями о возложении на МКУ соответствующей обязанности, однако районной судебной инстанцией в удовлетворении исковых требований прокурора было отказано.

Это решение прокуратура оспорила в апелляционном порядке.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено, исковые требования прокурора Курчатовского района Челябинска удовлетворены в полном объеме», – сообщили в надзорном ведомстве.

Вопросы фактического исполнения судебного постановления поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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