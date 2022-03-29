Челябинская область остается в плену у снега и метелей

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, вечером 29 марта, ночью и днем 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

Вечером 29 марта, ночью и утром 30 марта местами сильный снег, мокрый снег, сильные метели, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица).

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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