Три человека погибли в аварии на юге Челябинской области

Три человека погибли в ДТП в Карталинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, смертельное ДТП произошло вчера, 29 марта, в 19:40 на 161 километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на территории Карталинского района.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Шевроле Каптива», в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «УАЗ Патриот» под управлением 25-летнего мужчины. После этого в отечественный внедорожник врезался следовавший за ним «Ситроен С-CROSSER», за рулем которого была 27-летняя женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия 67-летний пассажир «Шевроле» и 30-летний мужчина, ехавший в УАЗе, скончались на месте происшествия от полученных травм. 65-летнюю пассажирку «Шевроле» успели довезти до больницы, но спасти женщину медики не смогли. Водители автомобилей УАЗ и «Шевроле» госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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