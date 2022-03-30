ММК предстанет сквозь призму туризма

Магнитку покажут через призму туризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в пятницу в Екатеринбурге открывается международная туристская выставка «ЛЕТО-2022», на которой будет представлена объединенная экспозиция ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», администрации Магнитогорска и ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт».

Это яркое событие в сфере туризма, традиционно открывающее весенне-летний туристический сезон, состоится в уральской столице 1-2 апреля на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина. Ежегодно в выставке принимают участие свыше 200 экспонентов, а число посетителей составляет несколько тысяч человек.

Традиционно деловая программа выставки включает в себя конференции и круглые столы по актуальным вопросам туристического бизнеса, презентации стран и регионов, мастер-классы и воркшопы. Постоянными участниками мероприятия выступают ведущие туристические компании Уральского Федерального Округа, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические представительства иностранных государств, авиакомпании и отели.

Второй год подряд экспонентом выставки станет объединенный стенд Магнитки, на котором гости туристского форума могут познакомиться с туристическими возможностями Магнитогорска и рекреационных зон в его окрестностях.

Не секрет, что южная столица Челябинской области давно перестала восприниматься исключительно как промышленный моногород с заводскими корпусами и спальными районами. В транспортной доступности от Магнитогорска в окружении живописных башкирских гор и озер расположена высокоразвитая санаторно-курортная инфраструктура Магнитогорского металлургического комбината, входящая в структуру компании «ММК-Курорт» и объединяющая популярные в масштабах страны горнолыжные центры «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», санаторий «Юбилейный», дом отдыха «Абзаково». Эти рекреационные объекты социальной сферы вместе со сложившимся вокруг туристическим кластером предоставляют широчайшие возможности для спортивно-туристического и оздоровительного отдыха.

Сегодня посетители горнолыжных курортов ММК и других здравниц в окрестностях Магнитки могут также познакомиться с достопримечательностями Магнитогорска, где за последние годы появилось немало интересных городских пространств и парковых зон, а также совершить увлекательные экскурсии на крупнейшее предприятие металлургической отрасли, с 2018 года активно развивающее направление промышленного туризма.

В настоящее время разработаны и действуют семь экскурсионных маршрутов, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. За все время реализации проекта этими маршрутами воспользовались более 19 тысяч человек. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии были по достоинству оценены экспертным сообществом. ММК не раз становился лауреатом туристской премии «Маршрут года».

А недавно на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» состоялось открытие первого в России Центра компетенцией по развитию промышленного туризма, где будут обучать экскурсоводов, работающих на промышленной площадке. Об опыте Магнитки по развитию промышленного туризма представитель ММК расскажет на круглом столе, посвященном данному направлению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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