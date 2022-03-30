Россияне отказались от деликатесов и развлечений ради продуктов и лекарств

Жители России снизили расходы на деликатесы, развлечения и алкоголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение расходов россиян эксперты Ромир оценили в рамках исследования «М-Пульс».

В ходе опроса его участники признались, что больше всего в марте по сравнению с февралем текущего года им пришлось сократить траты на развлечения (-27 пунктов), питание вне дома и деликатесы (-26), мелкую бытовую технику и одежду (-24). Также снизились расходы жителей России на алкоголь (-23), хотя затраты на пиво стали меньше пока лишь на -20 пунктов.

Чаще всего респонденты отмечали рост трат на продукты питания (+26 пунктов) и лекарства (+16). Также в первую пятерку вошли такие категории как «другие непродовольственные товары» (+13), средства личной гигиены (+6) и корма для домашних животных (+6).

«Заявленное изменение расходов демонстрирует не только их фактический рост. В первую очередь, это индикатор того, какие товары и услуги на самом деле являются предметами первой необходимости, на которые люди готовы тратить деньги даже в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Также мы видим, в каких направлениях покупатели снижают свои траты, а значит, при изменении ситуации к лучшему в первую очередь вернут эти статьи расходов в свой бюджет», – отметил эксперт Ромир, руководитель исследования «М-Пульс» Илья Кацнельсон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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