В Челябинске открыли охоту на ассенизаторов, сливающих отходы в городскую канализацию

В Челябинске участились случаи незаконного слива отходов в центральные сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специалисты челябинского МУП «ПОВВ» в последнее время фиксируют увеличение случаев незаконного слива жидких бытовых отходов частным автотранспортом в колодцы централизованного водоотведения.

Несанкционированный слив в канализационные колодцы негативно влияет на экологию городской среды, отмечают в администрации. А появляющийся из-за этих действий неприятный запах причиняет дискомфорт горожанам.

«Сброс отходов в городские канализационные колодцы создает дополнительную нагрузку на сети. Все это может привести к засорам сетей водоотведения, что впоследствии чревато крупными авариями. Распространены случаи, когда в канализацию сливают клеевые составы, маслосодержащие отходы, что приводит к полной блокировке работы городской канализации», – подчеркивают в руководстве города.

Зачастую, во время слива отходов нарушители повреждают колодцы или не закрывают их крышками, а это может обернуться несчастным случаем. Кроме того, неправильно утилизированные жидкие отходы могут выйти на поверхность, создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

«Мы просим жителей города не оставаться в стороне от этой проблемы. Для того, чтобы факт незаконного слива был зафиксирован, автомобиль нужно заснять во время нарушения. На фотографии или видео должен быть четко виден номер машины, у которой опущен шланг-гофра в колодец», – отмечают в МУП «ПОВВ».

Материалы правонарушения необходимо передать в адрес МУП «ПОВВ» любыми доступными способами: по единому номеру контактного центра 8 (351) 214-00-14, по электронной почте povv@voda.uu.ru. Также обращение можно оставить в Интернет-приемной администрации Челябинска https://priemnaya.cheladmin.ru/ или направить на электронный адрес управления благоустройства blago@cheladmin.ru.

В мэрии напоминают, что нарушителям может грозить штраф, размер которого варьируется от степени нанесенного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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