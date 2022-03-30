Весна заплутала. На Южном Урале – метели, гололед и мокрый снег

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 31 марта в южных районах региона ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная. В горных районах – метели.
Для обеспечения безопасного проезда по областным дорогам организована работа спецтехники.
Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.
Круглосуточная диспетчерская миндортранса – (351)237-88-92.
Челябинск, Виктор Елисеев
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