Всё чудесатее и чудесатее: Заксобрание Челябинской области решили закрыть от СМИ

В Челябинской области намерены принять «запретительный» порядок аккредитации СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 31 марта, в ходе очередного пленарного заседания региональный парламент рассмотрит вопрос об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при проведении мероприятий в Законодательном собрании Челябинской области.

Документ, как минимум, существенно затрудняет для представителей прессы возможность следить за работой главного представительного органа региона. А по сути – позволяет администраторам парламента отказать любому журналисту в праве посещать любые мероприятия Заксобрания: будь то круглые столы, заседания постоянных комитетов (на которых, собственно, и формируется позиция собрания по тому или иному вопросу) или пленарное заседание.

Из проекта правил следует, что редакции СМИ будут ограничены в возможностях аккредитации своих сотрудников на мероприятиях ЗСО. Так, двух журналистов (включая оператора) смогут аккредитовать только телеканалы. Всем остальным (радиокомпаниям, интернет-СМИ и печатным изданиям) предложено довольствоваться участием одного сотрудника. Авторы документа предпочли сделать вид, что не знают о возможностях интернет-СМИ размещать не только текстовые, но и видеоматериалы, и, по всей видимости, в аккредитации оператора им будет отказано.

При этом, как указано в правилах, «аккредитация предоставляется журналисту СМИ разово, на день проведения мероприятия в здании Законодательного собрания и (или) выездного мероприятия. В случае, если мероприятие проводится в здании Законодательного собрания, список аккредитованных журналистов СМИ за подписью начальника управления информационной политики аппарата Законодательного собрания подается на пост охраны №1». А прежде, чем попасть в «святая святых» южноуральского парламентаризма, представителю прессы придется предъявить охранникам «документ, удостоверяющий личность, и журналистское удостоверение».

И это противоречит федеральному закону о СМИ. Согласно которому, напомним, журналист имеет право «посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы», если это требуется ему для выполнения профессиональных обязанностей. Причем без всякой аккредитации. Более того, органам государственной власти и местного самоуправления запрещено препятствовать профессиональной деятельности журналистов

Конечно, говорится в законе о СМИ и об аккредитации представителей прессы. Но о как о праве, а отнюдь не об обязанности редакций СМИ. Кроме того, согласно федеральному законодательству, аккредитованный журналист имеет право «присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами, организациями, учреждениями за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия». То есть ни о какой «разовой» аккредитации речи не идет.

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Не менее интересна в подготовленном для южноуральских депутатов документе часть, посвященная случаям, в которых «высокая принимающая сторона» (иначе – управление информационной политики ЗСО) вправе отказать в аккредитации журналиста. К коим относятся не только предоставление редакцией недостоверных данных об аккредитуемом журналисте и СМИ или специализированный характер деятельности последнего (рекламный, эротический, справочный), но и отсутствие и недостаток мест для журналистов в помещении, где проводится мероприятие.

Иными словами, в случае нехватки мест правила предполагают допуск исключительно представителей СМИ с наибольшими аудиторией и тиражом. Но кто это будет считать? И как? Ну, допустим ОТВ может заявить, что его аудитория – все область: у всех ведь есть телевизоры и каждый южноуралец может этот канал посмотреть. Но тогда у любого интернет-СМИ аудитория – вся Россия и даже весь мир.

Впрочем, понятно, что в такие нюансы никто углубляться не собирается: считать будут количество подготовленных стульев да близость журналистов к правительству и парламенту региона – критерии крайне субъективные. Особенно в свете обязательного требования предоставить при аккредитации «ссылки на последние два материала по парламентской тематике, размещенные на сайте СМИ».

Интересно, что авторы документа никак не объясняют необходимости принятия правил. Пояснительная записка к проекту указывает лишь, что он предлагает «принять Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при проведении мероприятий в Законодательном Собрании Челябинской области, в которых прописан порядок аккредитации журналистов СМИ, права и обязанности аккредитованных журналистов». И что финансово-экономического обоснования к нему не требуется.

Кстати, отметим, что новацию в областном парламенте решили ввести в действие еще до утверждения ограничений, призванных, вероятно, вернуть ЗСО комфорт ковидных запретов, не так давно отмененных губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Во всяком случае, анонс завтрашнего заседания областного парламента сопровождает предостережение: «Для очного участия журналистов СМИ в освещении мероприятия необходимо подать заявку в управление информационной политики аппарата Законодательного Собрания по форме для аккредитации». То есть, порядок аккредитации еще не принят, но аккредитацию уже требуют.

Инициатива обновленного руководства регионального Заксобрания и его аппарата вызвала оторопь даже у самих парламентариев. «Мы будем голосовать против. У нас все депутаты в шоке», – депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Ольга Мухометьярова.

Возмущены и многие журналисты. «Зачем нам депутаты, которые боятся журналистов? Не огромных мужиков в кожанках и с битами, а в основном девчонок с блокнотиками и интеллигентных дядечек с диктофонами?», – недоумевает журналист «ЕАН» Людмила Орлова.

«А вообще очень странно, что наши законотворцы пишут такие безграмотные правила, идущие вразрез с законом о СМИ, – комментирует блогер Валентина Волкова. – Например, что такое «журналистское удостоверение»? Такого понятия в законе нет!»

Авторы документа умудрились перевернуть федеральный закон о СМИ с ног на голову, возмущаются журналисты: «Перевернуты все принципиальные, базовые положения закона о СМИ, в принципе журналистики. В данном случае аккредитация вместо того, чтобы служить способом упрощения взаимодействия между ведомствам и редакцией, служит инструментом цензуры и ограничений, – оценил изобретательность создателей правил главный редактор сетевого издания «Открытый Лесной» Сергей Новиков. – То есть, новые правила усложняют процедуру допуска журналистов «к телу». Все перевернуто с ног на голову.

После такого документа утрачивается смысл журналистики как таковой. Вы тогда отмените вообще закон о СМИ, пусть у вас будет в каждом ведомстве своя пресс-служба со своими правилами, зачем все так усложнять?»

«В челябинском Заксобрании ныне творится дивное. Когда-то там выдумывали законы (да-да! Я еще застала светлые времена), «отчитывали» журналистов, невольно «прогулявших» какое-нибудь экстренное заседание (на критику не оскорблялись, а вот игнор, действительно, парламентариев обижал). Номерами личных депутатских мобильников располагал едва ли ни каждый журналист в регионе, а получить эксклюзивный комментарий можно было, просто постучав в дверь рабочего кабинета, – вспоминает правозащитница Алина Жестовская, начинавшая карьеру журналистом в челябинских СМИ. – Теперь вот изобретают способы оградить свою деятельность от здорового общественного внимания, а себя от прессы».

Судя по откликам представителей СМИ, авторы проекта, явно торопясь выполнить пожелания губернатора Алексея Текслера о большей открытости и прозрачности власти, даже не подумали организовать широкое обсуждение новации в журналистском сообществе. К слову, авторами являются генеральный директор все того же – принадлежащего правительству региона – медиахолдинга ОТВ Олег Гербер и некогда тележурналист, а ныне – руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Моисеев. Люди, казалось бы, журналистике не чуждые, но весьма причудливо толкующие роль журналиста в обществе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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