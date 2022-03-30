«Восточный» полуфинал Кубка Гагарина станет южноуральским дерби

Соперником челябинского «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ХК «Металлург» (Магнитогорск) обыграл в заключительном матче полуфинала Восточной конференции «Авангард» из Омска со счетом 4:0.

Для определения победителя серии командам понадобились все семь матчей, насыщенных борьбой и голами.

Начало противостояния оказалось за прошлогодними обладателями Кубка Гагарина: омичи взяли верх над «Магниткой» у нее же дома, обыграв сначала со счетом 8:1, а затем – 7:5.

«Лисы» ответили тем же, и уже на своей домашней арене «Авангард» уступил «Металлургу» в третьем матче серии со счетом 2:5, в четвертом – 1:5.

После этого клубы решили не расстраивать своих болельщиков и обменялись двумя домашними победами: сначала в Магнитогорске «Металлург» обыграл омских хоккеистов со счетом 5:2, затем «Авангард» на своей арене сравнял счет в серии, одолев «Магнитку» со счетом 5:1.

В решающей встрече, состоявшейся сегодня, 30 марта, в Магнитогорске хозяева оказались сильнее, забросив четыре безответных шайбы (последняя влетела на исходе третьего периода в пустые ворота соперника, заменившего вратаря на шестого полевого игрока).

Итоговый счет в серии 4:3 в пользу «лис», и в финале Восточной конференции магнитогорцы сыграют с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее «Салават Юлаев» из Уфы в серии из шести матчей.

Победитель южноуральского дерби встретится в финале Кубка Гагарина с сильнейшим клубом Западной конференции, который определится в противостоянии питерского СКА и ЦСКА из Москвы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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