В южноуральском парламенте собираются взять журналистов под конвой

Утверждение Правил аккредитации СМИ в Законодательном собрании Челябинской области перенесли, видимо, чтобы покрепче «связать» прессу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при проведении мероприятий в Законодательном собрании Челябинской области сняли с рассмотрения. Такое решение парламентарии приняли сегодня, 31 марта.

Напомним, запретительный по сути порядок допуска представителей прессы на мероприятия регионального парламента планировалось рассмотреть в ходе мартовского заседания ЗСО. Документ вызвал резкую критику со стороны журналистского сообщества.

Особенно возмутили журналистов разовый характер аккредитации и субъективный подход к отказу в аккредитовании.

Так, правила оговаривают, что аккредитовать своего представителя редакция СМИ может только на одно мероприятие. Чтобы понять абсурдность предлагаемой нормы, достаточно вспомнить, что позиция депутатов по тому или другому вопросу формируется обычно на заседаниях профильных комитетов. Проходят они, как правило, в течение недели, предшествующей пленарному заседанию. При этом за день проходит несколько встреч комитетов. И на каждую из них необходимо будет отдельно аккредитовать журналиста, даже если это будет один и тот же сотрудник.

Еще большее возмущение вызвало делегирование чиновникам аппарата ЗСО права отказывать представителям СМИ в аккредитации. Аргументируя это, например, ограниченным количеством мест для журналистов.

Неудивительно, что новация вызвала критику не только со стороны представителей прессы, но и среди депутатов регионального парламента.

Однако отказ от рассмотрения документа на мартовском заседании обусловлен отнюдь не критикой в его адрес. Просто авторы проекта решили, что недостаточно осложнили журналистам выполнение их профессионального долга. И решили прикрепить к ним еще и «конвоиров».

По словам одного из авторов документа, генерального директора правительственного медиахолдинга ОТВ Олега Гербера, в правила забыли включить пункт об обеспечении безопасности нахождения сотрудников СМИ в здании регионального парламента. «Журналистов у нас много, у них громоздкая аппаратура, необходимо закрепить сотрудников аппарата за журналистами на случай эвакуации при пожаре», – заявил депутат.

Интересно, что до сих пор о безопасности сотрудников СМИ особой заботы в Заксобрании не проявляли. И отнюдь не потому, что мало ценили жизнь и здоровье представителей «четвертой власти». Ведь в аппарате ЗСО прекрасно отдавали себе отчет в том, что журналисты – вполне себе взрослые и ответственные люди. К тому же, как правило, достаточно стрессоустойчивые. Да и современную аппаратуру громоздкой не назовешь – большинство челябинских операторов давно ходят с компактными видеокамерами, а то и вовсе с фотоаппаратами. Журналисты же пользуются диктофонами и телефонами. И в случае форс-мажора представителям СМИ не составит особого труда покинуть здание ЗСЧО, в котором к тому же, потеряться невозможно.

Так что вряд ли дополнительные предложения авторов проекта правил продиктованы заботой о безопасности журналистов. Скорее уж напрашивается вывод, что кто-то посчитал крайне удачной идеей обязать представителей прессы передвигаться по зданию под конвоем – видимо, чтобы не совали нос, куда не просят.

Рассмотрение вопроса перенесли на следующее, апрельское заседание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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