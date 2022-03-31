Магистрали Южного Урала превращаются в каток

Снег с дождем и гололед обещают южноуральским водителям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, днем 1 апреля в отдельных районах Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 18 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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