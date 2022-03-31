Уральскому мэру придется объяснять, почему он игнорирует региональный парламент

Мэру Копейска придется объяснять, почему он игнорирует депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области потребовали выяснить причины отсутствия главы Копейска Андрея Фалейчика на сегодняшнем пленарном заседании регионального парламента.

Одним из пунктов повестки заседания было уточнение границ Копейского городского округа. Вопрос носил, скорее, формальный характер. По сути, речь шла об уточнении границ с новым территориальным образованием – Коркинским муниципальным округом.

Напомним, сегодня, 31 марта, Законодательное собрание Челябинской области приняло областной закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа». Согласно документу, теперь на территории бывшего Коркинского района создан муниципальный округ.

Оформление нового муниципального образования потребовало утверждения его границ. Для этого власти Коркинского района провели изыскательские работы. Но так как граница предполагает существование, минимум, двух субъектов, между которыми она, собственно, и проходит, соседи (ранее района, а ныне – округа) должны формально согласиться с устанавливаемыми границами.

Так, рассматривавшийся сегодня законопроект «О внесении изменений в закон Челябинской области «О статусе и границах Копейского городского округа» предполагал корректировку терминологии: Коркинский «район» исправили на «округ», а также внесение в закон подробного описания границы между Копейским городским и Коркинским муниципальным округами, в основу которого легли материалы исследования, заказанного администрацией Коркинского района. Фактически работа собственно администрации Копейска носила чисто технический характер.

Вероятно, поэтому мэр Копейска Андрей Фалейчик и решил, что представить проект может его первый заместитель Николай Сазонов. Но не тут-то было. Выступление столь «нестатусного» докладчика возмутило спикера законодательного собрания региона Александра Лазарева.

Председатель регионального парламента поинтересовался причиной отсутствия мэра. Этим вопросом г-н Лазарев застал чиновника врасплох, и Николай Сазонов ответил, что градоначальник в настоящее время находится на заседании городского собрания депутатов.

И тут у председателя областного парламента взыграло ретивое. Александр Лазарев с возмущением высказал вице-мэру Копейска, что заседание Заксобрания должно было быть для его шефа важнее сессии городского парламента. Позиция, прямо скажем, странная. Выходит, что формальный вопрос о границах округа должен быть для городских властей важнее насущных проблем работы и жизнеобеспечения муниципалитета только потому, что границы (никоим образом не влияющие на качество жизни копейчан) обсуждаются на уровне законодательного собрания области.

Ситуация складывалась, мягка говоря, неловкая. Но тут вмешалась депутат регионального парламента Ольга Мухометьярова. Парламентарий обвинила Николая Сазонова в попытке ввести Заксобрание в заблуждение. По словам Мухометьяровой, заседание городского собрания Копейска состоялось вчера, 30 марта. Так что участие в нем никак не могло послужить оправданием отсутствия мэра Фалейчика на сегодняшнем заседании областного законодательного собрания.

После этого о высокомерном заявлении спикера законодательного собрания тут же было забыто, и депутаты крайне заинтересовались реальными причинами «игнора» их собрания со стороны главы Копейска. И потребовали выяснить, когда же в действительности прошло заседание собрания депутатов Копейска (оно, действительно, состоялось вчера), а также почему же все-таки Андрей Фалейчик прислал сегодня в Челябинск своего заместителя, вместо того чтобы предстать пред светлые (а теперь уже и грозные) очи г-на Лазарева лично.

Челябинск, Виктор Елисеев

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