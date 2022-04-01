Для отмывания денег все чаще используют легальные инструменты

«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных легальных инструментов для отмывания доходов. Речь об этом шла на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям.

Так, на основе данных Росфинмониторинга вскрыты схемы «обналичивания» средств с участием нотариальных контор. В этом случае между «фирмой-однодневкой» и якобы ее сотрудником заключался договор займа. Документ визировал нотариус. После этого организация отказывалась возвращать «кредитору» деньги. Он обращался за помощью в комиссию по трудовым спорам, которая, естественно, вставала на сторону пострадавшего и выдавала удостоверение о взыскании с фирмы задолженности. Далее сотрудник шел к нотариусу и получал распоряжение, позволявшее без обращения в суд получить «долг» со счета «провинившейся» компании в банке. Разумеется, наличкой.

«Проверки показали, что на территории области в такие схемы вовлечены сотни коммерческих структур, с помощью которых в теневой оборот выведены значительные денежные средства», – рассказали в надзорном ведомстве.

В результате пресечения этих схем договоры займа, удостоверенные нотариусом, были признаны ничтожными, удостоверения комиссии по трудовым спорам – недействительными, а полученные таким образом средства конфискованы в доход государства.

По фактам легализации средств через «нотариальные» схемы возбуждено более 400 уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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