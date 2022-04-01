Южноуралец открыл стрельбу по женщинам, обогнавшим его светофоре

В Магнитогорске встреча двух автомобилистов закончилась стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером на улице Советской автомобиль «Лада-Приора» перед светофором обогнал SsangYong. Водителю внедорожника это не понравилось: он сначала обругал сидевших в «Ладе» женщин, а потом достал пистолет и выстрелил в стоящую впереди машину, которая уже трогалась на зеленый свет.

Пуля попала в заднее стекло – то разлетелось на мелкие кусочки. Водитель джипа «дал по газам» и уехал.

Женщины обратились в полицию. Нервного водителя внедорожника ищут.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»