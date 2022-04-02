В Магнитогорске задержали водителя, устроившего стрельбу на перекрестке

В Магнитогорске задержали водителя внедорожника SsangYong, устроившего стрельбу на перекрестке.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 31 марта на улице Советской автомобиль «Лада-Приора» перед светофором обогнал SsangYong. Водителю внедорожника это не понравилось: он сначала обругал сидевших в «Ладе» женщин, а потом достал пистолет и выстрелил в стоящую впереди машину, которая уже трогалась на зеленый свет.

Женщины не пострадали, у «Лады» разбито заднее стекло, стрелявший с места происшествия скрылся.

«В настоящее время стрелявший задержан, с ним работают сотрудники полиции. За совершенное деяние злоумышленник будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», – сообщили пресс-службе магнитогорской полиции.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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