В Челябинске восстановили в должности преподавателя, уволенного за критику руководства

Центральный районный суд Челябинска восстановил в должности преподавателя ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж», уволенного после критики учебного заведения, а точнее – его руководства.

Как уже сообщал «Новый День», год назад Олеся Никонова рассказала общественности, что колледж практически не имеет технических средств обучения, а профильные предметы в учебном заведении ведут педагоги, не отвечающие квалификационным требованиям. Кроме того, она сообщила, что преподаватели, готовящие будущих фельдшеров и медсестер, получают чуть больше гардеробщицы и уборщицы того же заведения – около 18 тысяч рублей, и в каких условиях они работают.

По этим заявлениям депутат Центрального района Елена Вахтина направила запросы в Росздравнадзор, Минздрав РФ, Минобр, прокуратуру.

Не прошло и недели как руководство колледжа обвинило Никонову в нарушении кодекса этики педагога, объявило ей дисциплинарное взыскание, а потом и вовсе уволило по статье. Преподаватель обратилась в суд. Разбирательство длилось почти год:

«Против нее выходили представители медколледжа со штатом юристов, вереница свидетелей, которых приводили за ручку, позицию ответчиков поддерживал минздрав Челябинской области. Система сопротивлялась изо всех сил», – комментирует ситуацию депутат Вахтина.

И вот суд Центрального районного суда постановил восстановить Олесю Никонову в должности и обязал медколледж выплатить ей зарплату за весь период вынужденной безработицы, а также 10 тысяч рублей – в качестве моральной компенсации.

Кстати, через некоторое время после публичного выступления Никоновой руководство учебного заведения все-таки закупило экраны, ноутбуки и удлинители в необходимом количестве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»