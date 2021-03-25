Медицина на пальцах и педиатрия от менеджера: педагог медицинского колледжа рассказала, кто и как учит фельдшеров

Преподаватель Челябинского медицинского колледжа рассказала, кто и как учит будущих фельдшеров и педиатров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский медицинский колледж практически не имеет технических средств обучения, а профильные предметы в учебном заведении ведут педагоги, не отвечающие квалификационным требованиям. Об этом рассказала преподаватель колледжа Олеся Никонова. Видео с интервью педагога опубликовано в социальных сетях.

Челябинский медицинский колледж готовит фельдшеров. Выпускники образовательной организации работают потом на станциях скорой медицинской помощи, в фельдшерско-акушерских пунктах, педиатрами в детских поликлиниках.

По словам челябинки, учится сейчас в колледже 1 тысяча 155 студентов, при этом почти половина – платно. Стоимость одного учебного года – 50-77 тысяч рублей.

Правда, если взглянуть на техническую оснащенность заведения и зарплаты педагогов, куда уходят получаемые от учащихся средства, остается загадкой. Как рассказала Олеся Никонова, техническими средствами обучения в колледже оснащены 3 аудитории из 50. Причем оснащены весьма скромно.

Так, в двух аудиториях установлены видеопроекторы. Ролик транслируется прямо на стену. При этом жалюзи в аудитории настолько эффективны, что даже в пасмурный день разобрать подробности видео практически невозможно.

Проще на пальцах показать, отмечает педагог.

Есть, правда, еще переносной комплект. Один на весь колледж. «Делят» преподаватели его по принципу: кто успел – тот и съел. Впрочем, и от него толку мало. Например, длина переходного устройства не превышает двух метров, тогда как от проектора до розетки насчитывается все пять. К тому же, шнур удлинителя давно уже перемотан изолентой.

Вот и приходится педагогам либо объяснять будущим фельдшерам таинства медицины на словах, либо приносить из дома собственную технику – ноутбуки, переходники и прочие приспособления.

Хотя самоотверженность педколлектива руководство все равно не ценит. Например, зарплата преподавателя – 16 тысяч 500 рублей за ставку. Для сравнения, ставка уборщицы помещений колледжа и гардеробщика – 15 тысяч 200 рублей.

По словам Олеси Никоновой, за январь 2021 года она получила 18 тысяч 587 рублей. «Это еще с доплатой за стаж», – уточняет педагог. Могла бы она заработать и побольше, ведь у челябинки высшее образование по профилю «педиатрия» и стаж работы врачом-педиатром. Как раз соответствует квалификационным требованиям преподавателя педиатрии. Но эту ставку педагогу не дают.

«Педиатрию у нас преподают педагоги со средним профильным образованием, то есть медицинские сестры. А высшее образование они получили по менеджменту», – недоумевает Никонова.

Педагог пыталась выяснить, как могло такое произойти. Даже записалась в прошлом году на прием к руководству. Но встречу несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили.

Теперь челябинка и депутат Центрального райсовета областного центра Елена Вахтина готовят обращение в прокуратуру с просьбой проверить целевое расходование средств в колледже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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