Объекты центральной входной группы парка «Притяжение» в Магнитке готовы на 50 процентов

В Магнитогорске почти закончили монолитные работы на объектах центральной входной группы парка «Притяжение».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на центральной входной группе парка «Притяжение» готовность объектов около пятидесяти процентов.

«Монолитные работы на объектах капитального строительства – в информационном центре и фудмолле – практически закончены, – рассказал руководитель направления по коммерции и маркетингу ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько. – Завершен монтаж металлокаркаса. Сейчас идут работы по закрытию теплового контура, по фасадам, кровле. Сейчас в стадии финального раунда переговоры с подрядчиками, которым предстоит на этих двух объектах заниматься чистовой отделкой внутренних помещений: с учетом текущей ситуации – какие материалы использовать, откуда они будут поступать, чтобы все успеть в срок».

Что касается парковой территории, подрядная организация, которая займется озеленением, готова приступать к выполнению условий контракта. Но тут пока диктует погода: нужно, чтобы растаял снег и подсохла земля. Хотя на нескольких участках емкости, в которые высадят молодые деревца, готовы и к установке системы автополива, и к посадке растений.

Завершен подготовительный этап обустройства большого озера – это объект второго этапа. Вышли к проектной отметке и по контуру, и по глубине: по большому счету, резервуар, то есть котлован, готов. Как только грунт просохнет, сделают несколько ям глубиной восемь метров, в которых смогут в дальнейшем зимовать рыбы. В этом году планируется выполнить монолитные работы, береговую линию с дорожками, каскад, примыкание к бульвару, мост. Еще под один объект следующего года – видовой холм – подготовлена основа: отсыпана «подушка», которую к началу лета должны поднять на уровень четырех метров. После основной отсыпки холм поднимут на высоту 36 метров.

Как весь проект парка «Притяжение», так и отдельные его составляющие уникальны. Фудмолл предполагает два этажа, причем входная зона первого этажа задумана в сторону улицы Советской, а второй будет выходить прямо на бульвар. Эти здания – сложные системы со светопрозрачными конструкциями, витражами, интересными световыми решениями, навесными структурами.

Перед зданием инфоцентра лежит огромный, на вид весьма массивный «конструктор» – это светопрозрачный фонарь, сделанный из алюминия. Для такой конструкции вес не слишком большой – всего полторы тонны.

«Собрали систему на земле, а теперь с помощью крана смонтируем на крышу, – рассказал директор по строительству компании «Альфатек» Алексей Кузнецов. – Конструкция занимает около двухсот метров. Это самонесущий алюминиевый каркас, в котором не применяют металлические компоненты, отчего конструкция выигрывает архитектурно. Заполняться система будет уже на месте стеклопакетами около 70 миллиметров толщиной, с мультифункциональным стеклом – термически упрочненным, многослойным (триплекс), которое не позволит нагреваться внутренним помещениям в жару, на ярком солнце, и не выпустит тепло изнутри в морозы. Кроме того, стекло будет просветленное – с пониженным содержанием оксида железа, что исключит зеленоватый оттенок. Система изготовлена в Новосибирске – это интеллектуальная разработка российских ученых».

Витраж – лишь часть крыши, с которой стыкуется входная группа с автоматическими раздвижными дверями. Увидеть эту красоту жители смогут только со стороны бульвара. Общий же объем прозрачных элементов инфоцентра – около тысячи квадратных метров.

На стройплощадку уже доставили составляющие самой большой фасадной конструкции на фудмолл. Укрупнительная сборка витражей началась и на этом здании. Общая площадь остекленного фасада второго этажа фудмолла составит около трехсот шестидесяти квадратных метров. Будет смонтирован вентилируемый фасад из алюминиевой рейки под дерево.

Фасадные витражные системы Шуко, которые украсят объекты «Притяжения», – это современный подход к остеклению, особые стиль и эстетика. Инновационные элитные профили гармонично сочетают функциональность и красоту. Они дают тепло- и звукоизоляцию, светопроницаемые, экологичные, прочные и долговечные. Когда будет установлено стекло, здания обретут совсем другие очертания. Алексей Кузнецов признался, что многие из последних проектов, которые реализовывала компания, были особенными, но парк «Притяжение» – проект эксклюзивный, сложный, и тем интересней с ним работать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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