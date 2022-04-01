Магнитогорские баскетболисты пробились в полуфинал Суперлиги-2

БК «Металлург» вышел в полуфинал Суперлиги-2.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе БК «Металлург» (Магнитогорск), сегодня, 1 апреля, южноуральцы одержали вторую победу подряд над командой БАРС-РГЭУ и вышли в полуфинал баскетбольной Суперлиги-2.

На домашней площадке магнитогорцы выиграли у своих соперников из Ростова-на-Дону со счетом 72:60. Это была вторая игра четвертьфинальной серии, счет в которой идет до двух побед.

27 марта «Металлург» одержал гостевую победу, опередив дончан на 7 очков – 74:67.

В полуфинале Суперлиги-2 магнитогорский клуб встретится с «Чебоксарскими Ястребами». Первый матч пройдет в Магнитогорске 7 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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