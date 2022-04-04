Ниже среднего: Челябинск не попал в региональный топ-10 индекса городов России по благоустройству

Челябинск набрал меньше среднего балла по региону в индексе качества городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2021 года областной центр впервые получил статус города с благоприятной средой. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Астахов.

Это произошло после того, как региональный центр набрал 183 балла в Индексе качества городской среды (Индекс городов).

Рейтинг составляет министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств (жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение и общегородское пространство) в соответствии с шестью критериям качества городской среды (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, своеобразие и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления).

Оценка каждого из пространств может составлять до 60 баллов. Соответственно, максимальное число баллов рейтинга равно 360. При этом статус города с благоприятной средой автоматически присваивается при преодолении 180 баллов. Что и произошло с Челябинском.

Отметим, что среди городов Челябинской области это лишь 12-й результат из 30. Лидируют в регионе Кыштым и Озерск, набравшие по 209 очков, за ними следуют Южноуральск (205), Магнитогорск (204) и Снежинск (203). Более того, сумма, набранная региональным центром, не дотягивает даже до среднего балла по региону, составившего 184 очка.

Что касается отдельных оценок, большинство из них едва зацепилось за «зеленую» зону (больше 30 – половины максимального количество баллов). Так, качество улично-дорожной среды и социально-досуговой инфраструктуры федеральный Минстрой оценил в 32 балла. Общегородские пространства – в 31. Озеленение и общественно-деловая инфраструктура не дотянули и до половины, получив по 27 баллов. Причем качество зеленых пространств, по мнению экспертов, ухудшилось (год назад оно получило 28 баллов).

Наконец, самую высокую оценку получили жилье и прилегающие к нему пространства. Но и в этом случае Минстрой заметил ощутимое ухудшение качества, так как по сравнению с 2020 годом эта категория потеряла сразу 2 пункта: ее оценка снизилась с 36 до 34 баллов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»