На российской границе «завернули» полтонны украинских конфет

В Челябинскую область из Казахстана пытались ввезти конфеты «от Порошенко».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, машину с запрещенными сладостями сотрудники ведомства совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по региону остановили при пересечении российско-казахстанской границы в Троицком районе.

Согласно товарно-транспортным документам, в фуре везли пищевые добавки. Однако при досмотре груза таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины. 400 килограммов вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки «ROSHEN» (компания принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко) перемещались незаконно, так как в Россию запрещено ввозить товары, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, прокомментировали в таможенном управлении.

Большегруз с продукцией возвращен в Казахстан. Грузоотправителю грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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