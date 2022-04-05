В Челябинске подорожало вторичное жилье

С начала 2022 года жилье на вторичном рынке Челябинска подорожало на 8%. При этом произошло снижение интереса покупателей к таким квартирам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снизилось и число предложений. По данным аналитиков портала Авито Недвижимости, в целом в России в I квартале текущего года выставлено на продажу на 7% меньше квартир, чем в IV квартале прошлого. Рост числа предложений отмечен только в Москве (+13%).

В Челябинске предложение за год снизилось на 18%, а по сравнению с предыдущим кварталом – на 10%. При этом цены на квадратный метр на вторичном рынке выросли до 51 тысячи рублей – это на 32% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 8% выше уровня предыдущего квартала.

Спрос на вторичное жилье в Челябинске неустойчивый: в I квартале этого года такими квартирами интересовались на 2% чаще, чем годом ранее, но на 10% реже, чем в IV квартале 2021 года.

По мнению аналитиков, далее активность покупателей будет определяться тем, насколько цена будет привлекательной по сравнению с первичным рынком, где доступна льготная ипотека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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