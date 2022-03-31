В России резко изменились цены на новые квартиры

В первом квартале 2022 года стоимость жилья в российских новостройках выросла на 11%.

Как сообщили РИА «Новый День» в информационном отделе портала «Мир квартир», витку роста цен способствовали подъем спроса, всегда сопровождающий скачки курса валют, а также продолжающееся подорожание строительных материалов.

В десятке лидеров по увеличению стоимости жилья на первичном рынке Тверь(+25,3%), Калининград (+22,3%), Киров (+22%), Севастополь (+21,1%), Ставрополь (+19,8%), Чита (+19,7%), Рязань (+19%), Челябинск (+18,7%), Саратов (+17%) и Брянск (+16,6%).

При этом, если, например, Челябинск в минувшем году отличался одной из самых низких цен на жилье среди региональных центров, то Севастополь оказался лидером по недоступности жилья и в числе городов с самым высоким ростом цен. Так, 1 квадратный метр в новостройке в этом городе вырос со 103,4 тыс рублей в мае 2021 года до 157,5 тыс рублей в августе.

А вот в о Мурманске, Новокузнецке и Грозном новое жилье с начала 2022 года, наоборот, подешевело: на 6,6%, 4,4% и 2,9% соответственно. Снижение объясняют тем, что застройщики переоценили возможности населения и теперь пытаются нащупать адекватную цену.

Сейчас в среднем по России квадратный метр в новостройках оценивается в 104 тысячи рублей.

По мнению аналитиков, цены могут продолжить рост из-за ожидаемого дефицита новостроек. Многие участники рынка опасаются, что часть строек остановится из-за непоставок импортного оборудования и подорожания стройматериалов, а ряд проектов и вовсе не стартует из-за дорогого кредитования. «Еще очевидно, что спрос на льготную ипотеку под 12% не может быть таким же высоким, каким был в 2021 году ", – отмечают авторы исследования.

Москва, Игорь Юров

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