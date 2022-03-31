«Глобального роста не ждем»: в кабмине РФ рассказали, что будет с ценами на жилье

Цены на жилье в России в 2022 году вырастут на уровне инфляции или даже меньше. С таким прогнозом выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В среднем, мы считаем, глобального роста не будет, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить», – сказал чиновник журналистам, чьи слова приводятся на сайте правительства России.

Вице-премьер отметил, что сейчас в формировании стоимости жилья есть два разнонаправленных вектора. Первый связан удорожанием жилья из-за инфляции, а другой – с приостановлением роста цен на ключевые материалы после того, как их стоимость была отвязана от валютной составляющей и биржевых цен. «По ряду позиций, например по металлу, нам удалось остановить рост цен. Сейчас металл чуть-чуть снизился. Цена не растёт, это уже хорошо», – сказал вице-премьер.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года стоимость жилья в российских новостройках выросла на 11%. По данным информационного отдела портала «Мир квартир», витку роста цен способствовали подъем спроса, всегда сопровождающий скачки курса валют, а также продолжающееся подорожание строительных материалов.

Москва, Наталья Петрова

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