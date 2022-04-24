Новостройки в России дорожают, несмотря на падение спроса

Новостройки в крупнейших городах России в апреле подорожали в среднем на 3%, несмотря на снижение спроса. Заметный рост цен участники рынка связывают с уменьшением объема ликвидного предложения на рынке первичного жилья, пишет газета «Коммерсантъ». Покупатели при этом демонстрируют сдержанность: их активность сократилась почти в 1,5 раза.

По оценке «Циан.Аналитики», средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в апреле составила 135,6 тыс. рублей за «квадрат». Этот показатель на 3% выше значений предыдущего месяца. Эксперты проекта объясняют рост цен уменьшением недорогих предложений на рынке жилья

Сильнее всего цены выросли в Казани и Воронеже, где новостройки подорожали на 7%, до 168,6 тыс. рублей и 97,3 тыс. рублей за «квадрат» соответственно. В Санкт-Петербурге цена поднялась на 6%, до 236,5 тыс. рублей за квадратный метр. В Москве, по подсчетам «Циан.Аналитики», средняя стоимость новостроек сейчас составляет 315,1 тыс. рублей за «квадрат». За месяц показатель вырос на 1%, а в сравнении с аналогичным периоом прошлого года – на 13%.

В компании «Этажи» подсчитали, в среднем первичная недвижимость в России сейчас стоят 101,12 тыс. руб. за квадратный метр, что на 4% выше показателя марта и на 28,1% превышает значение апреля 2021 года.

Участники рынка считают, что предпосылок к заметному снижению стоимости новостроек нет. «Девелоперы заняли выжидательную позицию, предпочитая в условиях неопределенности выводить на рынок меньше нового предложения», – пишет «Ъ».

По данным «Циан.Аналитики», сейчас пользователям доступны 179 тыс. объявлений о продаже жилья в новостройках 16 городов-миллионников – за месяц этот показатель снизился на 13%.

В компании такую динамику связывают с низкой активностью девелоперов: сейчас даже при наличии всех разрешительных документов не все из них выводят в продажу новые корпуса. Более того, некоторые компании даже снимают с продажи наиболее ликвидные лоты.

Эксперты рынка объясняют поведение застройщиков сдержанным спросом. Так, в конце апреля граждане интересовались новостройками на 44% меньше, чем в марте. Многие покупатели заняли выжидательную позицию. По прогнозу экспертов, низкий спрос может сохраняться до конца мая, но потом начнет восстанавливаться, если Центробанк РФ вновь снизит ключевую ставку.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»