Уральские металлурги расширяют ассортимент проката с покрытиями

Группа ММК продолжает осваивать новый ассортимент проката с покрытиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в марте 2022 года общество Группы ПАО «ММК» Лысьвенский металлургический завод запустил промышленное производство проката с покрытиями нового поколения – покрытие с эффектом «антиграффити», которое эффективно защищает от вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски.

Также развернуто производство проката с «антибактериальным» покрытием для защиты от микроорганизмов. Этот прокат востребован в строительстве, производстве фасадных и сэндвич-панелей, в том числе при отделке медицинских объектов и оборудования.

Кроме того, на предприятии освоен выпуск проката с полиуретановым текстурированным покрытием и полиэфирным текстурированным покрытием повышенной эластичности, предназначенного для выпуска сложных элементов, например, водосточной системы.

ООО «ММК-ЛМЗ» также продолжает дальнейшее освоение сморщенного проката со средней и крупной текстурой. Так в 2021 году было реализовано 1,6 тысячи тонн такого проката. В настоящее время потребителям доступно 3 цвета проката со сморщенным покрытием, планируется расширение цветовой палитры.

По-прежнему одним из перспективных направлений остается освоение производства новых видов проката с декоративным покрытием SteelArt. На текущий момент освоен выпуск 9 рисунков брендированного проката. К началу строительного сезона планируется к освоению еще 5 рисунков (два винтажных рисунка, «Венге» двух оттенков и «стальной жемчуг», внешне имитирующий нержавеющий прокат).

Продолжается работа по развитию проката строительного назначения с расширением требований к пределу текучести. Так, в прошлом году ПАО «ММК» было реализовано 149 тысяч тонн проката с покрытием из конструкционных марок стали с пределом текучести до 350 Мпа (220-350, S220-350GD) предназначенного для производства легких стальных тонкостенных конструкций. В планах – дальнейшее улучшение механических характеристик металлопроката и доведение предела текучести до 390 Мпа.

В 2021 году с производственной площадки ПАО «ММК» был реализован рекордный объем высокотехнологичного проката с покрытием, который возрос на 76% с 181 тысячи тонн в 2020 году до 318 тысяч по результатам прошлого года. Всего по результатам работы в прошлом году продажи проката с покрытием ПАО «ММК» составили почти 1,6 миллиона тонн.

Традиционно более 80% продаж было направлено на удовлетворение потребностей отечественных потребителей, в том числе около 60% продаж пришлось на «домашние» направления – Урал, Поволжье, Сибирь. ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» реализовало в 2021 году 282 тысячи тонн проката с покрытием, из которых 90% – на внутреннем рынке.

Лысьвенский металлургический завод – один из ключевых активов Группы ММК. На производственной площадке в Лысьве производится премиальная продукция, аналогов которой в России нет. Учитывая высокую востребованность продукции ООО «ММК-ЛМЗ», руководство ПАО «ММК» уделяет большое внимание дальнейшему развитию завода, видит здесь значительный потенциал и новые возможности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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