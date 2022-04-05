В Челябинской области маршрутчик бросил на остановке ребенка, сломавшего ногу в автобусе

В Магнитогорске водитель маршрутного такси высадил ребенка после того, как тот повредил ногу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 4 апреля, в Магнитогорске. О произошедшем мать пострадавшего мальчика рассказала в социальных сетях.

«При движении по проспекту Ленина, на остановке «Цирк», сын сломал коленный сустав в маршрутном такси №15 из-за безалаберного управления. Водитель высадил ребенка на остановке и уехал. Скорую помощь вызвала женщина-пассажирка этого же такси, еще одна – ждала скорую и родителей рядом с моим сыном. Благодарю людей, которые не остались равнодушными», – сообщила женщина.

Водителя маршрутки, бросившего травмированного ребенка, уже нашли.

Интересно, что в комментариях еще несколько магнитогорцев рассказали, что также получали травмы при езде в маршрутных такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

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