Весна: на Зигальге проснулись муравьи

Муравьи принесли веснук на Зигальгу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в парк «Зигальга» пришла весна – проснулись муравьи. И тут же взялись за генеральную уборку муравейника.

«Длинные ходы, кладовки и жилые помещения нужно не только очистить от скопившегося за зиму мусора, но и проветрить и прогреть. И прогреться самим. Для этого в солнечные дни обитатели лесного «дома» собираются на куполе и плотно прижимаются друг к другу», – рассказали сотрудники заповедника.

Кстати, у каждого члена огромной (до миллиона и больше особей) семьи есть своя «специализация»: строитель, фуражир, пастух, нянька, уборщик или даже «придворный» при царице, напоминают в национальном парке. А еще без муравьев была бы невозможна регуляция таких вредителей хвои и листьев как ложногусеницы пилильщики. Один большой муравейник способен улучшить «здоровье» четверти гектара леса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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