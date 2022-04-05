В Челябинске во время драки погиб подросток

14-летнего челябинца задержали за убийство сверстника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении 14-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в понедельник, 4 апреля, неподалеку от школы в Тракторозаводском районе Челябинска. Именно здесь в овраге нашли тело 15-летнего ученика образовательного учреждения.

Чуть позже задержали 14-летнего знакомого погибшего. По версии следствия, между подростками вспыхнула ссора, во время которой один из них нанес сопернику несколько ударов, оказавшиеся для того смертельными.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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