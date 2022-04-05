С мэрии Челябинска взыскали 350 тысяч рублей за сломанную ногу подростка

Суд взыскал с администрации Челябинска компенсацию морального вреда за травму, полученную 15-летней девочкой на скользком тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, тяжелую травму 15-летняя девочка получила в феврале 2021 года, возвращаясь домой из школы. Переходя дорогу по улице Мира, она поскользнулась, спускаясь с тротуара, и упала на проезжую часть.

В результате падения челябинка получила закрытый перелом голени со смещением. В ходе лечения девочке несколько раз делали операции. В настоящий момент решается вопрос об установлении инвалидности.

Прокурорская проверка показала, что причиной падения школьницы стало ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами.

Прокурор в интересах несовершеннолетней обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать в пользу челябинки с администрации Челябинска 350 тысяч рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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