Челябинский «Трактор» сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

В Магнитогорске челябинский «Трактор» выиграл во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина у «Металлурга» – 6:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался второй матч полуфинальной серии взаимными атаками команд, однако магнитогорцы были настойчивее. В итоге к середине первого периода счет бросков в створ ворот соперника был 8:0 в пользу хозяев. Но Роман Вил был надежен. Во второй половине периода «Трактор» начал справляться с защитой соперников, и работа появилась уже у Василия Кошечкина. К концу первого игрового отрезка количество бросков почти сравнялось – 11:10 в пользу «Металлурга». Но счет в матче хоккеистам так и не удалось открыть.

Второй период энергично начали магнитогорцы, но удача первой улыбнулась гостям. На 23-й минуте Никита Тертышный ворвался на половину «Магнитки», передал пас Альберту Яруллину, а тот переправил шайбу на пятак точно на клюшку Сергею Калинину, в одно касание отправившему ее в ближний угол ворот – 0:1, и хозяева оказываются в роли догоняющих.

Возможность исправить ситуацию у магнитогорцев появилась через несколько минут, когда один за другим были удалены два игрока «черно-белых». И хотя противостояние 5 на 3 челябинцы выдержали, хозяева смогли реализовать большинство 5 на 4: на 29-й минуте Андрей Чибисов сходу перевел шайбу на лицевую линию, откуда Филипп Майе отдал пас на пятак Анатолию Никонцеву, которому не оставалось ничего, кроме как вколотить ее в ворота «Трактора» – 1:1.

Пропущенная шайба не слишком расстроила гостей, и уже на 33-й минуте Альберт Яруллин расстрелял ворота Василия Кошечкина мощным броском от синей линии – 2:1 в пользу «черно-белых». Не сбавляя оборотов, через три минуты челябинцы увеличили отрыв: Кирилл Капустин поймал шайбу от лицевого борта и с острого угла поразил ворота «Металлурга».

Хозяева бросились отыгрываться со счета 1:3, на 37-й минуте Егор Яковлев по левому борту вышел к кругу вбрасывания в зоне челябинцев и поразил ворота Романа Вила – 2:3.

Но и этот гол магнитогорца оказался не последним во втором периоде. На 40-й минуте матча Лоуренс Пилут из центра зоны хозяев отдал передачу направо, и Владимир Ткачев резко бросил в ближний угол ворот – 2:4, и с этим счетом команды отправились на второй перерыв.

В заключительной двадцатиминутке «черно-белые» продолжили натиск на ворота хозяев, которые теперь вместо Василия Кошечкина защищал Иван Налимов. Этому способствовало удаление в стане «Металлурга». Челябинцы воспользовались большинством, и на 42-й минуте Никита Тертышный поймал на пятачке отскочившую от вратаря шайбу и перебросил ее Владимиру Ткачеву, оформившему дубль – 5:2 в пользу «Трактора».

Шесть минут спустя большинство сумели реализовать магнитогорцы. После удаления Лоуренса Пилута они сменили вратаря на шестого полевого игрока. Риск оправдался. Егор Яковлев отдал пас Брендану Лайпсику, который кистевым броском поразил ворота гостей – 3:5.

На 52-й минуте встречи челябинцы вновь остались в меньшинстве, и «Магнитка» снова заменила вратаря шестым полевым игроком. На сей раз удача сопутствовала Николаю Голдобину, поразившему ворота Романа Вила одновременно с выходом пятого игрока «Трактора» на поле – 4:5, и хозяева сокращают отставание до минимума.

К старту последней пятиминутки третьего периода челябинские хоккеисты явно подустали, но продолжали отбиваться, изредка показывая зубы. С началом 59-й минуты матча Иван Налимов вновь покинул ворота хозяев. Но этим воспользовались уже челябинцы: Томаш Гика поразил пустые ворота «Металлурга» – 6:4 в пользу гостей.

Это не заставило магнитогорцев расстаться с шестым полевым игроком. Однако счет на табло больше не менялся. Итог – волевая победа «Трактора», и челябинцы сравнивают счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина – 1:1. Следующая игра состоится 7 апреля уже в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»