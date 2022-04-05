В России предлагают реабилитировать навоз и исключить его из списка опасных отходов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во второй половине апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы документа предлагают считать навоз и помет побочными продуктами животноводства, не оказывающим влияния на окружающую среду.

«Дело в том, что в последнее время в России значительно сократилось внесение органических удобрений. Повсюду сегодня происходит истощение почв. Вместе с тем все, что связано с приготовлением органических удобрений, использованием для этого навоза, занесено в закон об отходах и отнесено к определенным классам опасности и подвергается штрафам, – цитируют инициаторов проекта «Известия». – Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве».

Представители сельхозбизнеса проект поддерживают, а вот ОНФ и экологи выступают категорически против.

В ОНФ заявляют, что принятие закона приведет «к безответственному обращению с отходами и несет опасность причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью граждан». И напоминают, что опасность такого рода отходов меняется в зависимости от стадии перегнивания. Например, свежий навоз крупного рогатого скота, конский, верблюжий, мелкого рогатого скота, пушных зверей, диких животных после перепревания переходит из IV в V класс опасности, а свежий навоз свиней и птичий помет – из III в IV класс.

В ОНФ напоминают, что ежегодно на прямую линию с Владимиром Путиным поступают тысячи обращений от живущих вблизи животноводческих хозяйств. Они сообщают о загрязнениях подобными отходами водных объектов и источников водоснабжения, порче земель, заморах рыбы.

Критически относятся к инициативе и экологи: «Участились случаи, когда навозные фракции попадают в водные объекты, в том числе являющиеся источниками питьевого водоснабжения», – подчеркнула глава общественного движения «Друзья заповедных островов»​ Елена Книжникова.

В качестве примера она привела ситуацию, сложившуюся минувшей осенью в городе Троицке Челябинской области: произошло загрязнение почвенного слоя жидкой фракцией свиного навоза, откуда по естественному уклону местности загрязняющие вещества попали в водный объект, в результате чего в реке погибла рыба, а 73 тыс жителей города более суток оставались без водоснабжения, у людей из крана буквально текла «навозная вода».

Москва, Игорь Юров

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