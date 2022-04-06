В Челябинске сошел с рельсов вагон движущегося поезда

В Челябинской области проводится проверка в связи со сходом с рельс железнодорожного вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел утром 6 апреля на 2109 километре вблизи станции Чурилово.

«Произошел сход грузового вагона, движущегося в составе грузового поезда №2868, – уточнили представители ведомства. – Опрокидывание не допущено, пострадавших нет».

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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