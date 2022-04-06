Экс-вице-мэр Магнитогорска снова попытался выйти из СИЗО

Бывший замглавы Магнитогорска не смог оспорить заключение под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, апелляционная инстанция областного суда отклонила жалобу защиты бывшего вице-мэра Магнитогорска на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражей.

Напомним, экс-чиновника задержали 1 декабря прошлого года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия в течение 2015-2017 годов вице-мэр получил от предпринимателя свыше 2 миллионов рублей за совершение действий по предоставлению земельных участков.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии срок содержания экс-замглавы города в следственном изоляторе продляли. Так, 24 февраля Правобережный районный суд продлил меру пресечения до 1 мая.

Не согласившись с этим, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Однако Челябинский областной суд оставил постановление низшей судебной инстанции в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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