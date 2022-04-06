В Миассе будут судить афериста, наладившего «торговлю» местами в детских садах по всей стране

Житель Миасса, облапошивший больше двух десятков родителей, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Миасса, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия южноуралец через интернет-сайт «obmen-sadami.ru» связывался с родителями, хотевшими обменяться местами для своих детей в дошкольных учреждениях, представлялся сотрудником управления образования и предлагал свою помощь.

Доверчивым собеседникам мужчина объяснял, что без денежного вознаграждения руководители детских садов вряд ли согласятся войти в их положение. Деньги (от 3 тысяч до 24 тысяч рублей) он предлагал перечислить на свою банковскую карту.

Таким образом южноуралец похитил свыше 278 тысяч рублей у 23 человек из Челябинской, Ижевской, Ростовской, Саратовской и других областей России.

В ходе следствия потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»