ФАС предупредила представителя SPAR на Урале, заговорившего о повышении цен

Челябинское УФАС России выдало предостережение представителю сети супермаркетов SPAR на Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, менеджер компании публично сообщил о предстоящем увеличении цен на косметические товары.

«Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты другими хозяйствующими субъектами как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такую продукцию», – заявили в антимонопольном ведомстве.

Челябинские антимонопольщики призвали соблюдать принципы ответственного ценообразования и добросовестного поведения всех участников рынка.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет меры реагирования, пригрозили в надзорном органе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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