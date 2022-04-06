ФАС предупредила представителя SPAR на Урале, заговорившего о повышении цен

Челябинское УФАС России выдало предостережение представителю сети супермаркетов SPAR на Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, менеджер компании публично сообщил о предстоящем увеличении цен на косметические товары.
«Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты другими хозяйствующими субъектами как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такую продукцию», – заявили в антимонопольном ведомстве.
Челябинские антимонопольщики призвали соблюдать принципы ответственного ценообразования и добросовестного поведения всех участников рынка.
В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет меры реагирования, пригрозили в надзорном органе.
Челябинск, Виктор Елисеев
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