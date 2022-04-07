Копейских школьников, избивших одноклассницу до потери сознания, поставили на учет

В прокуратуре рассказали, чем закончилась проверка по факту жестокого избиения школьницы в Копейске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в середине февраля нынешнего года на школьном дворе в поселке Горняк (Копейск).

О ЧП рассказала мать пострадавшей девочки. По ее словам, ее девятилетнюю дочь избили одноклассники. Девочка потеряла сознание и какое-то время пролежала на снегу. Ее растормошила проходившая мимо учительница. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, просто отправила ребенка домой. Впоследствии выяснилось, что школьница получила сотрясение головного мозга.

Со своей стороны, родители избивавших копейчанку одноклассников заявили, что девочка сама побила одного из мальчиков.

После того, как о разборках сообщили СМИ, прокуратура начала проверку. «Установлено, что 16 февраля между 9-летними учащимися начальных классов общеобразовательного учреждения на школьном дворе произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетняя получила телесные повреждения, – рассказали в надзорном ведомстве. – Проверка показала, что расследование несчастного случая в школе не проводилось, конфликт на комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений не рассматривался».

В результате после представления прокуратуры в управление образования Копейска директор школы получил выговор.

Двое школьников, избивших девочку, поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Копейску. Их родителям грозит штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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